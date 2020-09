Lustvolles Hervorquillen

Heidelberg.„Phänomene“, „Versuche und Versuchungen“ sowie „Schätze“: Jede der drei Etagen setzt einen anderen Schwerpunkt. Sieben Künstlerinnen der Gruppe „tx 02“ zeigen bis 10. Januar in der Textilsammlung Max Berk des Kurpfälzischen Museums Arbeiten aus Stoff, Recyclingmaterialien und sogar Haaren. „Es qu!llt“ ist die Schau überschrieben, die alles andere als bieder ist und immer wieder staunen lässt, was aus eigentlich bekannten Materialien machbar ist.

Die sieben Künstlerinnen Marianne Herbrich, Mechthild Jülicher, Luise Kerstan, Susanne Klinke, Ulrike Lindner und Birgit Reinken mit ihrem Gast Helene Koselleck haben sich um das 2003 geschlossene Institut für Textilgestaltung der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster gefunden – als Lehrkräfte oder Studierende. 2002 gründeten sie die Gruppe „tx 02“, um gemeinsam Ausstellungen zu organisieren und die ganze Bandbreite des textilen Arbeitens auszuloten. Und zwar generationenübergreifend: Die Geburtsjahrgänge liegen zwischen 1935 und 1995.

„Wir freuen uns sehr, in diesem bundesweit für Patchwork-Textilkunst bekannten Museum ausstellen zu dürfen“, betont Klinke. Die Künstlerinnen haben „Es qu!llt“ eigens auf das alte Gebäude mit der sakralen Geschichte und dem kleinen Kirchturm zugeschnitten. Kuratorin Kristine Scherer ist dankbar, dass die international engagierten Künstlerinnen präsentieren kann.

Kunstvolle Stoffschichten

Der Begriff „Quillen“ wird im Ausstellungsnamen sehr bewusst in Beziehung gesetzt zum „Quilten“, der aus der Not bei Pilgerfrauen geborenen Handarbeit, Stoffschichten kunstvoll zu etwas Neuem zusammenzusetzen. Doch hier geht es nicht um biedere Stoff-Auftritte oder bescheidenes Handwerk – die sieben Experten für die Wirkung von Farben und Materialien schöpfen aus dem Vollen – und provozieren lustvoll auch gerne mit Überbordendem.

So quillt dem Besucher nach der persönlichen Begrüßung durch einen Sprachassistenten mit der frechen Aufforderung, sich eines der kissenähnlichen Exponate mit in die Ausstellungsräume zu nehmen und sie dort neu zu drapieren, ein rosa „Noppen-Schwall“ entgegen. Marianne Herbrich hat diese prall mit Watte gefüllten Stoff-Ausstülpungen zusammengefügt. Die 85-Jährige ist das älteste Mitglied der Gruppe – und gleichzeitig eines der experimentierfreudigsten, was das Material angeht finden Klinke und Reinken.

Das Hochparterre des Museums zeigt außerdem das fünf Meter lange Wandrelief „1:3“ von Ulrike Lindner: Kleine Pyramiden aus zu Teil eingefärbten Nesselstoff mit Pink-Schattierungen verändern den Eindruck, wenn man an ihnen vorbeigeht. Anders als die streng geometrischen Arbeiten etwa der kybernetischer Kunst mit ihren kühlen geometrischen Strukturen denkt man hier eher an Zipfel von Kopfkissen und gespürte Weichheit.

Auf Reisen gemacht hat sich Helene Koselleck – nachdem sie einen knielangen Tellerrock genäht hatte. Darauf skizzierte sie unterwegs alltägliche und skurrile Szenen sowie Sehenswürdigkeiten wie den Fernsehturm in Berlin.

Spätestens im ersten Geschoss erkennt der Besucher, dass Stoff Körper nicht nur zu bedecken vermag, sondern Körperlichkeit auch gut zu betonen vermag. Sittsam in einem Kabinett versammelt zeigt Susanne Klinke ihre Stickereiserie „Scham“: Aus Kunsthaar geschaffene „Schamhaarfrisuren“ auf 48 schwarzen Slips. „Jede ist anders“, erzählt die Künstlerin lächelnd und zeigt auf die kissenähnlichen Arbeiten, die im Kreis davor versammelt sind: Fell und Wechselbilder von Lippen offenbaren sich dem Besucher. „Textiles kann auch aufdringlich sein, das ist mir wichtig“, betont Klinke.

Auf Stoff gedruckte Bilder ihrer kunstvoll aus Zöpfen geflochtenen Skulpturen „Fünf Haareszeiten“ hat Luise Kerstan zur Diskussion darüber gestellt, ob Haare Textiles sind. Spätestens bei den aus Wolle gefilzten „Mamsells“ dürfte die Frage eindeutig mit Ja beantwortet werden. Auf Koffern und Schaukeln ruhen die „Extrakte“ von Reinken: Bestseller werden von ihr nachgenäht.

