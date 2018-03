Männer waschen kaum Hände

Anzeige

Heidelberg.Hände weg von Männerhänden: In einer Beobachtungsstudie an 1000 Menschen stellten Studierende der Fakultät für Angewandte Psychologie der SRH Hochschule Heidelberg fest, dass kaum einer seine Hände nach dem Toilettengang richtig wäscht.

„Allein in Deutschland machte die Pharmaindustrie im Jahr 2016 mit Erkältungsmitteln einen Umsatz von über 700 Millionen Euro. Nicht nur die Kosten für den einzelnen, sondern auch für Gesellschaft und Wirtschaft sind enorm“, erklärt Frank Musolesi, Leiter der Beobachtungsstudie. „Infektionskrankheiten lassen sich durch Händewaschen wirksam und kostengünstig vermeiden, und dies ganz ohne Nebenwirkungen“, fügt er hinzu. Rund 80 Prozent aller ansteckenden Krankheiten werden über die Hände übertragen, mit denen wir im Durchschnitt 16 Mal pro Stunde unser Gesicht berühren. So gelangen die Keime durch Mund, Nase und Augen in unseren Körper. Zehn Psychologie-Studierende beobachteten für die Studie 1000 Besucher öffentlicher Toiletten in und um Heidelberg.

Mit Wasser und Seife

Die Ergebnisse erschütterten sie. Denn rund sieben Prozent verzichteten gänzlich auf das Händewaschen. 27 Prozent wuschen ihre Hände nur mit Wasser und rund 58 Prozent benutzten Wasser und Seife, allerdings nicht mit der erforderlichen Gründlichkeit. Lediglich acht Prozent reinigten ihre Hände vorbildlich. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt mindestens 20 Sekunden Reinigung der Handflächen und Fingerzwischenräume mit Wasser und Seife. Während elf Prozent der Männer auf das Reinigungsritual gänzlich verzichteten, sind es bei den Frauen nur drei Prozent. „Dieser Unterschied hat uns schon schockiert“, gesteht die SRH-Studentin Jana Zeeb.