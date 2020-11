Männer werfen Fahrräder und Blumenkübel auf geparkte Autos - Zeugen gesucht

Heidelberg.Mindestens sechs Fahrzeuge sind am Samstag gegen 0.05 Uhr von zwei betrunkenen Männern in Heidelberg-Bergheim beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein Zeuge die Männer dabei, wie sie in der Bergheimer Straße Fahrräder und Blumenkübel gegen geparkte Autos warfen.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten die beiden Täter nicht mehr feststellen. Die Männer werden von dem Zeugen als circa 1,60 bis 1,70 Meter groß und dunkel bekleidet beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 1741700 bei der Polizei zu melden.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 29.11.2020