Mäuse vier Tage zu spät getötet?

Heidelberg.Die Staatsanwaltschaft Heideberg ermittelt weiter gegen drei Mitarbeiter des Deutschen Krebsforschungszentrums wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Wie berichtet, brachte eine Anzeige des Vereins „Ärzte gegen Tierversuche“ die Untersuchungen in Gang. Es geht um 76 Mäuse, die in einer nicht genehmigten Krebslinie eingesetzt worden sein sollen. Inzwischen hat das Regierungspräsidium Karlsruhe ebenfalls Anzeige in dieser Angelegenheit erstattet. „Es sieht derzeit danach aus, als wären die Mäuse vier Tage später getötet worden als es nötig gewesen wäre“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dieser Zeitung. miro

Donnerstag, 28.03.2019