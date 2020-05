Maifeiertag verläuft eher ruhig

Die Kundgebung auf dem Marktplatz blieb überschaubar. © Philipp Rothe

Heidelberg/Ludwigshafen.Corona- und wohl auch wetterbedingt hat Heidelberg eine sehr ruhige „Hexennacht“ erlebt. Das bestätigt ein Sprecher der Polizei dieser Redaktion. Der Wald rund um den Heiligenberg war abgesperrt, um eine Feier auf der Thingstätte zu unterbinden. Auch der Maifeiertag verlief ruhig. Am Nachmittag kamen rund 100 Personen auf dem Marktplatz in der Altstadt zu angemeldeten Kundgebungen. Dabei sei der nötige Sicherheitsabstand eingehalten worden.

Auch in der Pfalz gab es eher wenige Vorfälle: In Birkenheide haben laut Polizei Unbekannte in der Nacht auf Freitag fast 60 Fahrzeuge mit roter Farbe besprüht. Da nicht bei allen Autos die Farbe rückstandslos entfernt werden konnte, ermittelt die Polizeiwache Maxdorf nun wegen Sachbeschädigung. Allein die Reinigung pro Fahrzeug wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Höhe des Gesamtschadens steht aber noch nicht fest.

Im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof haben am Freitag kurz nach Mitternacht vier Heranwachsende im Alter von 18 bis 21 Jahren mehrere Pkw beschädigt. miro/red

