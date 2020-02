Manfred Lucha besucht Projekt „Cook your future“

Heidelberg. Zwiebeln würfeln, Möhren schnippeln, Kräuter hacken: Manfred Lucha, baden-württembergischer Sozialminister, ist sich für keine Hilfsarbeit zu schade - dabei kann er noch nicht mal bis zum Essen bleiben. „Cook your future“ („Koche deine Zukunft“) heißt die Initiative, die jungen Menschen mit Migrationshintergrund eine Perspektive eröffnen soll. 2019 hat das Projekt den ersten Integrationspreis des Landes in der Kategorie „Zivilgesellschaft“ bekommen. Heute Abend erleben rund 200 Gäste im Bürgerhaus auf dem Emmertsgrund den Galaabend „Die Welt zu Gast“: Für 20 Teilnehmer endet damit ein achtwöchiger Kurs, der nicht nur Koch- und Sprachkenntnisse vermittelt, sondern auch Selbstvertrauen, Teamfähigkeit und Toleranz.

Schon am Tag davor klappern in der Küche der Hotelfachschule Töpfe und Pfannen. In Tandems kochen 20 Prominente wie Oberbürgermeister Eckart Würzner, der Bürgermeister Mauers, John Ehret, und der Leiter der Hotelfachschule Martin Dannenmann mit 20 Kursabsolventen.

„Schneiden - schnitt - geschnitten“: Nicht nur solche starken Verben seien es, die am Nachmittag nach dem Kochunterricht die deutsche Sprache viel anschaulicher vermitteln als nur aus dem Lehrbuch, weiß Ursula Hummel, Lehrerin an der Hotelfachschule und mit Gastronom Frank Nuscheler Initiatorin von „Cook your future“. Von fünf Kursen à 16 Teilnehmern sind 13 in eine Ausbildung gewechselt, davon sieben in der Gastronomie, zieht Gerd Schaufelberger, Geschäftsführer der Jugendagentur, Zwischenbilanz. Im Mai beginnt der nächste Kurs. Im April absolvieren die Bewerber ein Auswahlverfahren. Nicht jeder sei geeignet und motiviert genug, im Gastgewerbe glücklich werden zu können, wissen die Initiatoren. Entstanden 2016 als Projekt für Geflüchtete, will man sich öffnen - auch Richtung Mannheim: Hier könnte der zahlenmäßig großen Gruppe der Osteuropäer dieses Rezept vielleicht bei der Integration helfen. Erste Gespräche liefen bereits.

Auch Mubeen (25) ist nicht geflüchtet, sondern mit einem Halbjahresvisum aus Pakistan gekommen. Der Koch träumt von einer guten Ausbildung in Deutschland. Das vierwöchige Abschlusspraktikum darf er indes ohne Arbeitserlaubnis nicht absolvieren. Für Lucha ein „Dilemma“, das mit zwei Bundesratsinitiativen noch im März angegangen werden soll. Bis die erfolgreich sind, sei der Ermessensspielraum trotz sozialer Härte gering. miro

