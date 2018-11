Mann belästigt Mädchen

Heidelberg.Die Polizei sucht einen unbekannten Mann, der ein 13 Jahre altes Mädchen in einem Bus der Linie 33 sexuell belästigt hat. Wie die Behörden mitteilten, war die Schülerin am Mittwoch gegen 7.20 Uhr auf dem Weg zur Schule, als am Rathaus in Kirchheim ein Mann einstieg und sich neben das am Gang sitzende Kind stellte. „Beim Anfahren des Busses kam der Unbekannte ins Straucheln und legte die Hand auf die Brust der Schülerin“, berichtet ein Polizeisprecher. Zunächst sei das Mädchen von einem Versehen ausgegangen. „Als er seine Hand aber nach einigen Sekunden nicht wegnahm, stieß sie ihn von sich.“

Der Gesuchte ist etwa 70 Jahre alt, 1,75 Meter groß, sehr schlank, hat eine Glatze und an der Seite grau meliertes Haar. Er wirkte ungepflegt, trug dunkle Jeans und einen bunten Rucksack. Hinweise an die Polizei unter 0621/1 74 44 44. sin

