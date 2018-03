Mann greift Joggerin mit Stein an

Anzeige

Heidelberg.Nach einem brutalen Angriff auf eine Joggerin im Neuenheimer Feld ermittelt die Kriminalpolizei Heidelberg wegen versuchten Totschlags und fahndet nach einem unbekannten Mann. Laut Polizeimitteilung von gestern hat sich die Tat am Mittwochmittag gegen 12.50 Uhr ereignet.

Demnach joggte die 47-jährige Frau auf dem teils unbefestigten Leinpfad, der entlang des Neckarkanals verläuft. Unmittelbar am Neckarkanal sei sie an einem Mann vorbeigelaufen, der den Eindruck eines sich dehnenden Joggers vermittelt habe. Die Frau setzte ihren Weg noch rund 300 Meter fort, als der Unbekannte sie in Höhe der Hundeschule unvermittelt angriff. Er verpasste der Sportlerin zunächst einen Schlag gegen den Hinterkopf, so dass sie zu Boden fiel. Dann schlug der Angreifer mehrfach mit einem faustgroßen Stein auf den Kopf der 47-Jährigen ein.

Zwei Passantinnen helfen

Da die Frau sich massiv gegen die Attacke wehrte, flüchtete der Mann stadteinwärts auf dem Leinpfad. Zwei Passantinnen, denen sich die Joggerin anvertraute, brachten die massiv am Kopf verletzte Frau in eine Klinik. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.