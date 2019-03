Mann schlägt Sanitäter

Heidelberg.Nach einer Schlägerei am Sonntagmorgen hat sich ein 34-Jähriger vehement gegen die Hilfeleistungen von Polizei und dem Sanitätsdienst gewehrt. Wie die Beamten mitteilten, geriet der stark alkoholisierte Mann gegen 2.30 Uhr mit einem Türsteher in Streit. Die Auseinandersetzung vor einer Kneipe in der Unteren Straße endete für den 34-Jährigen mit Verletzungen. Gegen die medizinische Versorgung durch Polizei und Sanitäter wehrte sich der Mann mit Schlägen und Tritten. Dabei verletzte er einen der Sanitäter durch einen Schlag ins Gesicht. Weitere Angriffe verhinderten die Beamten durch das Anlegen von Handschellen. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der 34-jährige Angreifer in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt gegen ihn wegen Widerstand und Körperverletzung. vs

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.03.2019