Mann spricht Elfjährige an

Heidelberg.Ein elfjähriges Mädchen ist am Freitagabend an der Haltestelle „Betriebshof“ in der Bergheimer Straße von einem zunächst Unbekannten belästigt worden. Nach Angaben der Polizei hielt sich das Mädchen gegen 21 Uhr im Beisein zweier gleichaltriger Freundinnen an der Haltestelle auf und wartete auf den Bus, als sie von einem Mann angesprochen wurde. Er habe sich neben das Kind gesetzt, seine Arme locker um ihre Schulter gelegt und einen Kuss auf die Wange angedeutet. Die Schülerin setzte sich beherzt zur Wehr und schubste den aufdringlichen Mann von sich. Dieser begab sich zum nächsten Bus und verschwand vom Tatort. Im Zuge der Fahndung konnte die Polizei einen 44-Jährigen festnehmen. Bei seiner Festnahme glorifizierte der erheblich alkoholisierte Beschuldigte, der obendrein ein verbotenes Messer hatte, das Dritte Reich. Das Dezernat für Sexualdelikte der Heidelberger Kriminalpolizei wird die weitere Ermittlungsarbeit übernehmen. sal

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.05.2019