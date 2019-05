Mann spuckt und schlägt um sich

Heidelberg.Mehrere Anzeigen erwarten einen 30-Jährigen, der in der Heidelberger Altstadt völlig die Beherrschung verloren hat. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ging der Mann in der Nacht zum Sonntag in der Hauptstraße auf einen Kontrahenten los und schlug diesem ins Gesicht. Als er erneut ausholte, griffen vier Beamte des Ordnungsdienstes ein. Im folgenden Gerangel trat der 30-Jährige mit seinem Knie gegen die Nase eines Ordnungshüters und verpasste einem weiteren einen Ellenbogenschlag ins Gesicht.

Nun eilten Polizisten hinzu, die der aggressive Heidelberger bespuckte. Mit vereinten Kräften konnte der Mann zum Revier gebracht werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Der Täter muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten. jei

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.05.2019