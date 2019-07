Mann unter Drogen zückt Messer

Heidelberg.Ein 39-jähriger Mann hat mehrere Bewohner eines Wohnhauses in der Straße Im Mörgelgewann in Heidelberg mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wählten die Betroffenen am Mittwochabend gegen 18 Uhr den Notruf, nachdem sie sich in Sicherheit gebracht hatten. Die Beamten machten den Täter in der Wohnung seiner Lebensgefährtin ausfindig, die sich im selben Gebäude befindet. Als er die Polizei sah, versuchte der 39-Jährige, durch ein Fenster zu flüchten, was ihm jedoch misslang.

Die Polizei durchsuchte den Mann und fand neben dem Messer mehrere Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln und fünf Gramm Haschisch. Auf einem Glastisch in der Wohnung war außerdem Amphetamin vorbereitet worden. Dies veranlasste die Ordnungshüter dazu, auch den Rest der Räume genauer zu untersuchen. Sichergestellt wurden dabei eine Spritze gefüllt mit Heroin und weitere 37,7 Gramm Haschisch.

Da es sich hierbei nur um die Wohnung der Freundin des Täters handelte, wurde zudem die Anschrift des Mannes durchsucht. Dabei stieß die Polizei auf eine kleine Menge an Betäubungsmitteln, zahlreiche gewaltsam geöffnete Fahrradschlösser und Aufbruchswerkzeug. Der berauschte 39-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung und des Besitzes von Drogen strafrechtlich verantworten. Außerdem werden Ermittlungen wegen des Verdachts auf einen besonders schweren Fall von Diebstahl eingeleitet. soge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.07.2019