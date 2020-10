Mann verletzt 61-Jährigen mit Schlagstock am Kopf – vorläufige Festnahme

Heidelberg.Bei einem Streit in Heidelberg ist einem 61-jährigen Mann am Samstagmorgen von einem 34-jährigen Mann mit einem Schlagstock auf den Kopf geschlagen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Verletzte nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in eine Klinik

gebracht.

Der 34-Jährige ist vorläufig festgenommen worden, der Schlagstock wurde sichergestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Zudem wurde der 34-Jährige positiv auf Kokain und Cannabis getestet. Nach seiner Ausnüchterung wurde er am Samstagvormittag wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Die Tat ereignete sich kurz nach 1 Uhr in einem Hinterhof der Theodor-Körner-Straße im Heidelberger Stadtteil Bergheim.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.10.2020