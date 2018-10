Mann verprügelt

Heidelberg.Zwei Schlägereien haben am vergangenen Wochenende die Beamten auf Trab gehalten. Am frühen Sonntagmorgen griff eine Personengruppe einen 21-Jährigen am Bismarckplatz an und schlug auf ihn ein, wie die Polizei gestern mitteilte. Zuvor hatte der alkoholisierte junge Mann eine Frau angesprochen. Die Beamten vermuten, dass sich die Gruppe in das Geschehen einmischte. Die Polizei traf die Angreifer vor Ort nicht mehr rechtzeitig an, der 21-Jährige musste medizinisch versorgt werden.

Eine weitere Schlägerei hat sich gestern gegen 5.30 Uhr nach dem Besuch einer Discothek in der Hauptstraße ereignet. Nach Polizeiangaben waren zwei Brüder mit einem 20-jährigen Mann und zwei 19-Jährigen Frauen in Streit geraten. Die 19 und 20 Jahre alten Brüder sollen die drei jungen Erwachsenen geschlagen und getreten haben. Die Täter flüchteten in Richtung Neckarstaden. Die Polizei nahm beide Verdächtigen fest. vs

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.10.2018