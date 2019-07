Mann widersetzt sich Kontrolle und verletzt Polizeibeamte

Heidelberg.Nachdem die Polizei am Montagabend einen 28-jährigen Mann in Heidelberg kontrollieren wollte, hat dieser die Beamten massiv angegriffen und verletzt. Dabei schlug und trat er gegen einen Polizeibeamten und biss ihm ins Bein, teilte die Behörde mit. In der Folge der Auseinandersetzung stach der 28-Jährige schließlich mit seinem Autoschlüssel auf den Beamten ein. Zuvor hatte der Beschuldigte einen Unfall verursacht.

Hierbei sei er gegen ein geparktes Auto in der Henkel-Tereson-Straße gefahren und entfernte sich anschließend mit einem platten Vorderreifen vom Ort des Geschehens. Ein Zeuge beobachtete den Hergang jedoch und meldete das Autokennzeichen des Flüchtigen der Polizei, die daraufhin die dazugehörige Halteranschrift ermittelte. Dort stellten die Beamten schließlich das beschädigte Fahrzeug fest.

Nun sollte der Tatverdächtige der Kontrolle unterzogen werden. Gegenüber den eingesetzten Beamten habe er sofort eine aggressive Verhaltensweise an den Tag gelegt, heißt es seitens der Polizei weiter. Nachdem sich der 28-Jährige weigerte, seinen Ausweis vorzuzeigen, wollten ihn die Beamten daraufhin auf etwaig mitgeführte Ausweisdokumente durchsuchen. Daraufhin holte der Mann seine Autoschlüssel aus der Hosentasche und ballte seine Fäuste, schließlich ließ er sich durchsuchen. Da die Beamten dabei Alkoholgeruch wahrnahmen und sich Verdachtsmomente der Drogenbeeinflussung ergaben, boten sie dem 28-Jährigen einen Alkohol- und Urintest an.

Scheinbar war der Tatverdächtige mit diesem Vorschlag nicht einverstanden: Erst versuchte er einem 29-jährigen Polizeibeamten eine Kopfnuss zu verpassen. Als der Mann deswegen zu Boden gebracht werden sollte, schlug und trat er den Beamten und biss ihm auf dem Boden liegend ins Bein. Mit dem immer noch in der Hand des Tatverdächtigen befindlichen Autoschlüssel stach der 28-Jährige daraufhin mehrfach auf den Beamten ein. Seine 28-Jährige Kollegin sei ebenfalls durch Tritte verletzt worden, heißt es weiter. Erst nach Eintreffen eines weiteren Streifenwagens wurde der Mann gebändigt. Die verletzten Beamten erlitten bei dem Angriff unter anderem Schnitt- und Stichwunden am Arm, eine blutige Lippe, Prellungen und Schürfwunden.

Auf dem Revier wurde festgestellt, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Schließlich wurde der 28-Jährige nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Bei dem zuvor verursachten Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Alkohol- und Drogeneinwirkung sowie tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte dauern an.