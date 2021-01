Mann wird von Straßenbahn erfasst und verletzt

Heidelberg.Ein Mann ist am Mittwochabend in Heidelberg von einer Straßenbahn erfasst worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, wurde der Geschädigte mit Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Über die Schwere der Verletzungen lagen zunächst keine Erkenntnisse vor. Die Unfallaufnahme dauerte am Abend noch an.

Laut einem Mitarbeiter vor Ort war eine Straßenbahn der Linie 22 beteiligt, die von Heidelberg auf dem Weg nach Eppelheim war. Der Unfall habe sich an der Haltestelle Ringstraße ereignet.

Laut RNV war der Straßenbahnverkehr zwischenzeitlich unterbrochen. Auch die Straße war nach Auskunft der Polizei kurzzeitig gesperrt. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.01.2021