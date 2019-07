Mann zündet sich an

In Rohrbach wollte sich ein Mann das Leben nehmen. © Priebe

Heidelberg.Anwohner haben im Heidelberger Stadtteil Rohrbach möglicherweise einen grausamen Suizid verhindert. Die Polizei teilte am Wochenende mit, dass sich ein 57-Jähriger im Helaweg am Samstagvormittag gegen 11.20 Uhr selbst mit Brennspiritus übergossen und angezündet habe. Die Nachbarn konnten das Feuer löschen. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen und kam mit einem Hubschrauber in eine Ludwigshafener Spezialklinik.

Die Helfer wurden vor Ort von einem Seelsorger betreut. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen. fab

