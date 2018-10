Marie-Baum-Schule ausgezeichnet

Heidelberg.Die Heidelberger Marie-Baum-Schule trägt seit gestern den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Prominenter Pate dieser Auszeichnung ist der Mannheimer Musiker Rolf Stahlhofen (Söhne Mannheims), der die Plakette gemeinsam mit den Landeskoordinatoren im Rahmen eines Aktionstags überreicht hat.

Wie ein Sprecher der Schule mitteilte, wurden Vorträge, Workshops und Kurse zum Thema Nachhaltigkeit angeboten. So referierte die Polizei nach dem Mittagessen aus geretteten Lebensmitteln über Sucht, die Sparkasse warnte vor der Schuldenfalle und der Verein „SicherHeid“ informierte über Zivilcourage. An der beruflichen Marie-Baum-Schule in Wieblingen werden mehr als 600 Schüler in acht Schularten unterrichtet. sin

