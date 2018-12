Marihuana sichergestellt

Heidelberg.Einen auffallend „gechillten“ Eindruck hat ein Autofahrer gemacht, den Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag in der Hatschekstraße in Rohrbach-Süd kontrollierten: Nach Angaben eines Sprechers lachte der 28-Jährige ständig – was rasch die Vermutung aufkommen ließ, dass der Autofahrer unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht. Der Mann habe unter besonders starkem Einfluss von THC gestanden, der Substanz Tetrahydrocannabinol, die zu den Cannabinoiden gehört. Im Auto des Konsumenten fanden die Beamten ferner eine Marihuanamühle sowie 1,3 Gramm Marihuana. Bei der Durchsuchung der Wohnung tauchten weitere 23,1 Gramm Marihuana auf. miro

