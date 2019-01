Markenzeichen pinkfarbene Mützen: Frauen demonstrieren

Heidelberg.Ab 13.30 Uhr zieht am Samstag, 19. Januar, der dritte „Heidelberg Women’s March“ vom Friedrich-Ebert-Platz zum Rathaus (Marktplatz) durch die Altstadt. Mit Lebenspartnern und Kindern, Nachbarn und Freunden gehen die Frauen auf die Straße, um für Rechte, Sicherheit, Meinungsfreiheit, und Demokratie ein Zeichen zu setzen. Den Protestzug gibt es in Amerika und auf der ganzen Welt, seit Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde. Das Markenzeichen des Protests sind pinkfarbene Mützen („pussy hat“) – ironische Antwort auf anzügliche Äußerungen Trumps. Etwa 500 Menschen nahmen da am „Women’s March“ 2017 (Bild) teil. miro

