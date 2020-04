Masken auch in der Schule

Heidelberg.Heidelberg weitet die Maskenpflicht auch auf Schulen aus. Seit dem 27. April werden die bereits für den Aufenthalt in öffentlichen Gebäuden vorgeschriebenen Masken an die Schulen verteilt. Die Pflicht besteht für alle Schüler, Lehrer und sonstiges Personal, wie die Stadt weiter mitteilte. Ausnahmen seien im Unterricht zulässig, wenn es aus pädagogischen Gründen notwendig und unter hygienischen Gesichtspunkten vertretbar sei.

54 Schulen steigen wieder ein

In Heidelberg bereiten sich 54 allgemeinbildende und berufliche Schulen auf den Wiedereinstieg in den Schulbetrieb vor. Die Schüler, die in diesem oder dem kommenden Jahr ihren Abschluss anstreben, machen ab 4. Mai den Anfang. lsw

