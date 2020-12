Maskenverweigerer wird in Gewahrsam genommen

Heidelberg.Ein Maskenverweigerer in Heidelberg ist am Freitagabend wegen Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen in Gewahrsam genommen worden. Nachdem er nach Behördenangaben in der Straßenbahn der Linie 5 keinen Mund-Nasen-Schutz getragen hatte, wurden die Beamtem durch die Leitstelle des Verkehrsunternehmens angefordert. Kaum hatten die Beamten die Bahn betreten, seien schon von dem alkoholisierten 53-Jährigen angepöbelt worden. Den Aufforderungen, die Bahn zu verlassen, kam der Beschuldigte nicht nach. Schließlich ergriffen die Beamten beide Arme des Mannes und führten ihn hinaus.

Auf dem Bahnsteig habe der 53-Jährige Widerstand geleistet und versucht, gegen den Kopf eines Beamten zu schlagen. Daraufhin brachten die Beamten den Mann zu Boden zu Boden und ihm Handschellen angelegt. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf dem Revier wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

