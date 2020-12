Maskierter Einbrecher - Waschbär auf Entdeckungstour in Heidelberger Modegeschäft

Heidelberg.Ein Waschbär hat sich in Heidelberg auf Entdeckungstour in einem Modegeschäft gemacht. Wie die Polizei mitteilt, staunte eine Frau am Mittwochmorgen nicht schlecht, als sie im Schaufenster des Modehauses in der Heidelberger Altstadt nicht nur Kleider, sondern auch den Waschbären sah. Er hatte sich schon vor den Öffnungszeiten Zutritt verschafft.

Als die Polizei eintraf und das Gebäude "umstellte", versuchte der "maskierte Einbrecher" sich hinter der Weihnachtsdekoration zu verstecken, was ihm allerdings misslang. "Nachdem der Waschbär seine aussichtslose Lage erkannt hatte, legte er sich freiwillig auf den Boden und ließ sich durch die Tierrettung Rhein-Neckar widerstandslos festnehmen", teilte die Polizei augenzwinkernd in einer Pressemitteilung mit.

Wie die Berufstierrettung Rhein-Neckar auf Facebook mitteilte, sei der Waschbär betäubt worden, um ihn schonend einfangen zu können.

Video: Berufstierrettung Rhein-Neckar