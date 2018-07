Massengucken in der Bahnstadt

Anzeige

Heidelberg.Eigentlich war die Stimmung in der Heidelberger Bahnstadt am Freitagabend wie bei den beliebten Schlossbeleuchtungen: Überall saßen Gruppen und Familien zusammen, mit Decken und Verpflegung machten sie es sich auf den Rasenflächen gemütlich. Jugendliche und Studenten drängten sich dicht an dicht mit Senioren, und alle schauten gebannt zum Himmel. Statt des beleuchteten Schlosses oder eines Feuerwerks suchten die Menschenmassen allerdings den Mond – blutrot und matt erschien er schließlich fast exakt um 22 Uhr über den Ausläufern des Königstuhls.

Haus der Astronomie Das Haus der Astronomie auf dem Königstuhl ist an das dortige Max-Planck-Institut für Astronomie angegliedert. Es dient der Öffentlichkeitsarbeit und bietet für Laien und Schüler verständliche Veranstaltungen an. Das von der Klaus-Tschira-Stiftung 2011 gespendete Gebäude hat die markante Form einer Spiralgalaxie. Dort finden regelmäßig Vorträge statt, außerdem gibt es eine spezielle Kuppelprojektion. Die Universität und die Stadt Heidelberg unterstützen das Haus der Astronomie, ebenso das Land Baden-Württemberg. beju

Die Veranstalter vom Heidelberger Haus der Astronomie zählten am Ende rund 5000 Besucher – viel mehr, als Markus Nielbock und seine zwei Astronomen-Kollegen vor Ort erwartet hatten. „Wir sind extra von unserem Institutsgelände auf dem Königstuhl runter in die Bahnstadt gekommen, damit die Heidelberger einfacher zu uns finden. Aber dass es tatsächlich so viele werden, hat uns völlig überrascht“, sagte Nielbock.

Kein Mikrofon, keine Lautsprecher

Immer wieder erklärte er einzelnen Gruppen an den drei mitgebrachten großen Teleskopen die verschiedenen Himmelsphänomene. Mondfinsternis, Blutmond, ungewöhnlich naher Mars, sichtbarer Vorbeiflug der Internationalen Raumstation ISS – es hätte wohl vieles gegeben, was alle der 5000 Besucher gerne nähergebracht bekommen hätten. Doch ohne Mikrofon und Lautsprecher hatten Markus Nielbock und seine Kollegen keine Chance.