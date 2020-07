Masterplan dreht weitere Schleife

Heidelberg.Die Masterplanung für das Neuenheimer Feld dreht eine weitere Schleife: Zwei Planungsbüros sollen sie im Wettbewerb zueinander weiterentwickeln. Der Heidelberger Gemeinderat hat sich in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause am Donnerstag mehrheitlich für ein konkurrierendes Verfahren ausgesprochen. Die Stadtverwaltung hingegen bevorzugte das Frankfurter Büro Astoc und wollte die anderen drei Büros der Vorplanungsphase mit einzelnen Ideen weiter einbinden. Die Masterplanung verlängert sich nun um ein halbes Jahr. Mit zusätzlichen Kosten im sechsstelligen Bereich wird gerechnet. Stadt und Uni teilen sich die Gesamtkosten, die derzeit bereits bei 2,6 Millionen Euro liegen.

Nach einem gemeinsamen Antrag von SPD, Grünen und einzelnen Räten – der mit weiteren kurzfristig eingereichten Anträgen in manchen Passagen abgemildert wurde – erarbeitet nun das Büro Höger aus Zürich einen Konkurrenzentwurf zu jenem vom Frankfurter Büro Astoc.

„Großer Schritt“

Oberbürgermeister Eckart Würzner machte keinen Hehl daraus, dass er gerne diese Phase abgeschlossen und in die Konkretisierungsphase übergegangen wäre: „Ich bin sehr glücklich, dass es gelungen ist, ein gemeinsames Konzept auf den Weg zu bringen – in vielen Abstimmungen und Bürgerbeteiligungen“, führte er den Tagesordnungspunkt ein. So gebe es nun Zustimmung der Universität zu einer Straßenbahnlinie und das Handschuhsheimer Feld müsse nicht bebaut werden, beschrieb er den „großen Schritt für Heidelberg“.

Kurz vor der Sitzung hatte der Oberbürgermeister eine von mehr als 2000 Bürgern unterschriebene Petition überreicht bekommen. Die Antragsteller forderten, sich für einen möglichst klimafreundlichen Entwurf zu entschieden – ohne konkret ein Planungsbüro zu nennen. Ein Umweltverbund sollte Vorrang bekommen, lautete die Forderung weiter. Für den „Frieden in der Stadt“ sei es wichtig, nicht ohne Not schon jetzt eine „Zuspitzung“ herbeizuführen, begründete Grünen-Fraktionschef Derek Coofie-Nunoo den Wunsch nach zwei konkurrierenden Büros. Zukunftsfragen, die bisher vielleicht nicht integriert worden sind, könnten so noch eingearbeitet werden.

