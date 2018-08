Masterplan einen Schritt weiter

Anzeige

Heidelberg. Sie wird „Atelierphase“ genannt, und am Ende soll ein atemberaubendes und stimmiges Gesamtwerk stehen: Stadt, Universität und Land sind bei der Masterplanung für das Neuenheimer Feld eine Phase weiter. Die Atelierphase ist dreigeteilt, sechs his zwölf Wochen haben die beauftragten Landschaftsplaner und Architekten Zeit, erste Ideen zu entwickeln, der Öffentlichkeit vorzustellen, zu konkretisieren und zu verfeinern.

Erschließung und Verkehrsführung

Ein neuer Plan soll her - denn der alte stammt aus dem Jahr 1961. Doch es geht um weit mehr als „nur“ um Geschoss- und Gebäudehöhen für Bebauungsplanverfahren im Neuenheimer Feld in Heidelberg. Die Forschungseinrichtungen haben Platzbedarf, um international weiter am Ball bleiben zu können. Die ausgewiesenen Flächen sind aber weitgehend ausgeschöpft. Genauso dringend das Problem der Erschließung: Neue Konzepte der Verkehrsführung werden gebraucht. Stadt, Land, Universität haben daher das Masterplanverfahren gestartet.