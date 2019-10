Masterplan für eine bessere Welt

Heidelberg.„Klimaschutz jetzt“ – so heißt das Motto der ersten „Jungen Klimakonferenz Deutschland, die vom 4. bis 6. Oktober in der Integrierten Gesamtschule in Heidelberg stattfindet. Für die „LCOY“ (Local Conference of Youth) haben sich mehr als 500 Teilnehmer angemeldet, die aus ganz Deutschland anreisen. Kilian Osberghaus (20) gehört zum 30-köpfigen Organisationsteam, das sich Anfang des Jahres zusammengefunden hat. „Wir haben viel digital miteinander diskutiert, Telefonkonferenzen organisiert und uns bei drei Arbeitstreffen persönlich getroffen“, berichtet er. Herausgekommen sei ein spannendes Programm, das den 16 bis 30 Jahre alten Teilnehmern viele Ideen mit auf den Weg geben soll, wie sie selbst einen Beitrag leisten können, um die Erde nachhaltig zu gestalten.

Workshops und Diskussionen

„Es gibt 138 Programmbeiträge“, erzählt Osberghaus im Gespräch mit dieser Zeitung. Im Mittelpunkt stehen die Themen Mobilität, Ernährung, Menschenrechte und Energie der Zukunft. Unter der Überschrift „Das E-Auto im Stau – die sozialökologischen Schattenseiten der E-Mobilität“ setze man sich kritisch mit der angeblichen Klimafreundlichkeit des E-Autos auseinander. „Es stellt sich ja schon die Frage, welche Nachteile die Elektrifizierung des Verkehrs und der zunehmende Rohstoffbedarf mit sich bringen.“

In einem interaktiven Rollenspiel dürfen die Akteure in die Rolle der Delegierten bei den UN-Klimaverhandlungen schlüpfen und müssen in mehreren Verhandlungsrunden versuchen, Zusagen für CO2-Reduktionen zu erreichen, die die Erwärmung des Klimas auf unter 1,5 Grad Celsius begrenzen. Zwischen den Verhandlungsrunden könne man die Auswirkungen der erreichten Versprechen an einem interaktiven Modell überprüfen. „Die Workshops dauern zwischen einer und drei Stunden, so dass sich die Teilnehmer aussuchen können, ob sie lieber viele verschiedene Themen mitnehmen oder in eines tiefer einsteigen“, erklärt Osberghaus. Unter anderem gehe es um den Lebenswandel: „Wir wollen erarbeiten, wie Ernährung, Internet, Digitalisierung, Plastikverbrauch oder Bekleidung das Klima beeinflussen. Außerdem sollen die Mitwirkenden ihren Beitrag zum Klimawandel selbst einschätzen, eigene Schwerpunkte in der CO2-Vermeidung setzen und Argumente für Diskussionen sammeln.“

Luca Sissol aus Taunusstein freut sich auf viele Impulse aus den Workshops: „Wenn man sieht, was andere so in ihren Heimatstädten organisieren, kann man im eigenen Ort vielleicht auch mehr bewegen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es bei uns ein bisschen gemächlich vorangeht, was den Klimaschutz betrifft“, erzählt der Auszubildende. Lina Gobbelé nimmt an der Konferenz teil, weil sie sich aktiv für den Klimaschutz einsetzen möchte: „Wir jungen Leute dürfen uns nicht der Verantwortung entziehen, als möglicherweise letzte Generation, die etwas verändern kann, für den Erhalt des Planeten einzustehen.“

Übernachtung in der Schule

Für die Pausen hat das Orga-Team einen „Open-Space-Bereich“ eingerichtet, wo Kennenlernspiele, Leseecken und Tauschbörsen für Kleidung oder Bücher sowie Netzwerkstationen warten. „Wir reisen am Donnerstag an und bereiten in der Schule alles vor, denn 240 Teilnehmer übernachten in der IGH“, erzählt Osberghaus, der in Augsburg Wirtschaftsingenieurwesen studiert und sich bei Greenpeace und bei der Bewegung „All in for Climate Action“ engagiert. Die Teilnehmer werden am Freitag um 16.15 Uhr mit einem Eröffnungsprogramm begrüßt, ehe um 18 Uhr die Workshops starten.

Luca Sissol freut sich schon sehr auf die Neckarstadt: „Heidelberg gilt ja als Vorreiter beim Klimaschutz, da bin ich echt gespannt, ob man das in der Stadt bemerkt“, erzählt der 21-Jährige aus Taunusstein.

