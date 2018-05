Medizin mit Herz, Musik aus Leidenschaft

Anzeige

Heidelberg.Er ist Wissenschaftler und Musiker, Therapeut und äußerst gewinnbringender Gesprächspartner: 22 Jahre hat Rolf Verres das Institut für Medizinische Psychologie am Heidelberger Universitätsklinikum geleitet. Dabei lag es ihm am Herzen, den Studenten mit auf den Weg zu geben, dass Medizin mit Gefühlen einhergeht und Kommunikation einen wichtigen Bereich der ärztlichen Arbeit bildet. Heute wird der emeritierte Ärztliche Direktor der Klinik 70 Jahre alt. Gefeiert wird das bei einem Symposium in der Alten Aula, bei der es auch um Liebe und lebendige Partnerschaft – eben um Gefühle und das Leben – geht.

Befreundet mit Konstantin Wecker

Musik ist eine große Leidenschaft des 1948 in Westfalen geborenen Wissenschaftlers, der 1968 an der Uni Münster das Medizin- und Psychologiestudium aufnahm und beide Studiengänge in Heidelberg beendete. Unvergessen ein „Zwei-Mann-Konzert“ in der Musik- und Singschule in Bergheim mit dem ein Jahr älteren Konstantin Wecker, bei dem beide Künstler gelassen gemeinsam musizierten und auf einer großen Couch über die großen Themen des Lebens philosophierten. Der Eine hat eine Drogenvergangenheit und spricht darüber bei medizinischen Kongressen. Der Andere ist Arzt, forscht unter anderem über süchtig machende Substanzen und deren Missbrauch – beide Männer verbindet eine lange Freundschaft.

Wenn Verres sich – daheim oder bei einer Veranstaltung – an einen Flügel setzt, scheint er ganz in sich abzutauchen. Seine Improvisationen nehmen den Zuhörer mit in einem Fluss, entfalten entspannende und vielleicht sogar therapeutische Wirkung. Seine wissenschaftlichen Thesen veranschaulicht Verres gerne mit ein paar Improvisationen am Klavier. „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ etwa kann er als „schwer depressive“, „zwanghafte“ sowie „schwer narzisstische“ Variation interpretieren.