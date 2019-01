Medizinwissen in Zeiten der Pest

Heidelberg.„Pesthauch und Himmelsduft“ ist die erste Themenführung im Deutschen Apotheken-Museum in diesem Jahr überschrieben. Im Mittelpunkt steht am Freitag, 25. Januar, ab 18 Uhr die Heilkunde in Zeiten der Pest. Die „pestilentia“, erklären die Veranstalter, verhieß den drohenden Weltuntergang: Panische Flucht und ausschweifende Exzesse im Angesicht des nahen Todes: So beschreibt Giovanni Boccaccio im 14. Jahrhundert die Zeit des großen Sterbens in Florenz.

Wie veränderte die Pest das Leben der Menschen und wie traten sie ihr entgegen? Bei dieser duftenden Themenführung geht es um die Themen Aderlass und Schröpfen, Pestwurz und Krötenhaut, Pomeranzen und Kölnisch Wasser – all dies wurde im Kampf gegen die schreckliche Seuche eingesetzt. Der Rundgang dauert etwa 60 bis 75 Minuten. Pro Person kostet die Teilnahme 8,50 Euro (Abendkasse). Treffpunkt ist der Eingangsraum des Deutschen Apotheken-Museums im Schlosshof. miro

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.01.2019