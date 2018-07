Mehr als 1000 Athleten am Start

Anzeige

Heidelberg.Mehr als 1000 Sportler sind am Sonntag, 29. Juli, dabei, wenn der Startschuss zur 26. Ausgabe des Triathlons „HeidelbergMan“ fällt. Vor der Kulisse der Altstadt und des Schlosses, im Bereich des Neckarmünzplatzes, gehen die Athleten ab 9.30 Uhr zum Schwimmen in den Neckar. Die Strecke führt etwa 1600 Meter flussabwärts, vorbei an der Alten Brücke und der Theodor-Heuss-Brücke bis zum Ufer nahe der Wasserschachtel in Neuenheim. Dort erfolgt der Wechsel auf die Fahrräder.

Tausende Zuschauer erwartet

Im Sattel steht den Sportlern eine 35 Kilometer lange Strecke mit 800 Höhenmetern und Steigungen von bis zu 14 Prozent bevor. Sie führt entlang des nördlichen Neckarufers, über die Alte Brücke in Richtung Schloss und auf einen zweimal zu absolvierenden Rundkurs auf den Königstuhl. Die zehn Kilometer lange Laufstrecke auf den Philosophenweg verlangt den Triathleten zum Abschluss nochmals alles ab, bevor sie auf den letzten 500 Metern auf der Neckarwiese in Neuenheim vom Applaus der Zuschauer ins Ziel geleitet werden. Dort werden die Top-Sportler gegen 11.30 Uhr erwartet.

Veranstalter des Wettkampfs sind der SV Nikar Heidelberg und der Ski Club Heidelberg. Die Stadt weist darauf hin, dass im gesamten Bereich der Veranstaltung mit Verkehrsbehinderungen aufgrund von gesperrten Straßen zu rechnen ist. agö