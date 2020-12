Mehr als 2000 Menschen in Rhein-Neckar geimpft

Geimpft wird an allen sieben Tagen der Woche von morgens bis abends: Mehr als 2000 Menschen sind bis Mittwochmittag bereits vom Zentralen Impfzentrum (ZiZ) in Patrick-Henry-Village aus mit einer Dosis des neuen Corona-Impfstoffs versorgt worden. Das teilt das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises mit. Es organisiert die Impfungen, ist aber nicht für die Terminvergabe verantwortlich.

„Wir sind mit dem Start der Schutzimpfungen gegen das Coronavirus im Zentralen Impfzentrum und durch die Mobilen Impfteams sehr zufrieden. Es gab aus unserer Sicht keine größeren Probleme, was die Abläufe im ZIZ oder durch die MIT in den Alten- und Pflegeeinrichtungen betrifft“, zieht die Gesundheitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, Doreen Kuss, ein positives Zwischenfazit des Starts der Impfkampagne.

Anders als in Rheinland-Pfalz, wo der Start holprig geriet und das Impfen zum Teil noch nicht begonnen hat, ist man im Rhein-Neckar-Kreis selbstkritisch zufrieden: Natürlich laufe bei einem solchen Mammutprojekt nicht von Anfang an alles rund. Alle seien aber bestrebt, die Prozesse rund um die Impfungen laufend und schnellstmöglich zu optimieren, heißt es in der Mitteilung.

Die Mitarbeitenden im Gesundheitsamt arbeiteten weiterhin an der Belastungsgrenze. So hat es alleine in den vergangenen zwei Wochen, also seit dem erneuten harten Lockdown, im Landkreis und der Stadt Heidelberg insgesamt 2869 Neuinfektionen gegeben - das sind 20 Prozent aller Fälle seit Beginn der Pan-demie im Februar. Besorgniserregend sei besonders die Tatsache, dass sich unter den momentan 1447 aktiven Fällen (Personen, die positiv getestet sind und sich deshalb in Quarantäne befinden) rund 300 Menschen befinden, die älter als 80 Jahre sind.

Eine Zahl stimmt hoffnungsvoll: Die Zahl der Kontaktpersonen der Kategorie 1 - sie müssen genauso wie der Infizierte sofort in Quarantäne - geht langsam zurück. Der Höchststand sei am 21. November erreicht gewesen, als 3687 Personen als direkte Kontakte betreut wurden. Aktuell seien es 996 Personen. Die Nachverfolgung und Betreuung der Kontakte ist eine sehr zeitaufwendige Arbeit, für die das Gesundheitsamt unter anderem Unterstützung von Angehörigen der Bundeswehr erhält.

Impftermine: Telefon 116 117 und www.impfterminservice.de

