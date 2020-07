Mehr als 400 Wohnungen in Bau

Heidelberg.Der Ausbau von bezahlbarem Wohnraum in Heidelberg macht weiter Fortschritte. Auf der Konversionsfläche in der Südstadt sollen bis Mitte 2021 rund 400 neue Wohnungen entstehen. 70 Prozent der Wohneinheiten auf dem Gelände sollen „preiswert und gefördert“ werden, wie die Stadt Anfang der Woche mitteilte. Die ersten Bewohner sind sogar schon in bestehende Wohnungen auf dem mehr als 40 Hektar großen ehemaligen US-Gelände eingezogen. Ein Zwischenstand.

„Die neue Südstadt ist eines der größten Wohnungsbauprojekte in Deutschland“, sagt Oberbürgermeister Eckart Würzner bei einer Begehung der Fläche. „Heidelberg setzt hier ein Beispiel, das bundesweit beachtet wird.“ Finanziert werden die Bauarbeiten unter anderem von der Mark Twain Village GmbH (MTV), einem „Zusammenschluss genossenschaftlich organisierter Banken und Wohnungsbauunternehmen“.

Neue Angebote ab Mitte 2021

Das Areal soll jedoch weitaus mehr bieten als Unterkünfte: Grünflächen und Platz für Freizeitaktivitäten sollen entstehen sowie „zahlreiche Kultur- und Wissenseinrichtungen“, wie Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck aufzählt. Die Um- und Bebauung der ehemaligen Campbell Barracks und des Mark Twain Village ist in fünf Bereiche aufgeteilt, die allesamt parallel gestaltet werden. Mit etwa 450 Millionen Euro Investition steht die Schaffung von Wohnraum dabei an vorderster Stelle. Rund 1150 Wohnungen und fast 300 Wohnheimplätze werden entweder neu gebaut oder saniert. Dabei soll ein Großteil der Wohnräume den Quadratmeterpreis von acht Euro nicht überschreiten.

Entlang der Römer- und Rheinstraße entstehen aktuell bis zu 400 Wohnungen in sechs großen Komplexen und 20 Einfamilienhäuser, die ab Mitte 2021 nach und nach auf dem Wohnungsmarkt zu finden sein werden. Es sind weitere 400 Wohnungen auf den Flächen Sickingenplatz und MTV-West in Bau. MTV-Geschäftsführer Ronald Odehnal ist schon neugierig auf die ersten Rückmeldungen: „Wir sind gespannt auf die Kundenresonanz zu unseren ersten Wohneigentumsangeboten für Schwellenhaushalte, die wir in wenigen Wochen im Neubau und im Frühherbst mit sanierten Bestandswohnungen westlich der Römerstraße anbieten werden.“ Bisher leben rund 800 Personen auf den fertigen Bauabschnitten, sogar einige Häuser an der Rheinstraße sind bewohnt. Bereits im Jahr 2016 haben die ersten Menschen den Bereich im Südosten des Areals bezogen. Außerdem sind auch zwei Studierendenwohnheime und ein Wohnheim für Auszubildende bewohnt.

Dementsprechend sind auch andere Gebäudearten fertiggestellt und in Benutzung: „Die Julius-Springer-Schule nutzt seit 2017 die ehemalige High School, das Mark-Twain-Center in der alten Kommandantur ist in Betrieb und das Nahversorgungszentrum ist ebenfalls fertig“, sagt Konversionsbürgermeister Hans-Jürgen Heiß. Damit spricht Heiß auch schon den nächsten Bereich an: „Der andere Park“. Hierbei handelt es sich um eine fünf Hektar großen Anlage, auf der Veranstaltungen und Spiele ausgerichtet werden können und zu der auch das Veranstaltungshaus Karlstorbahnhof gehört.

Karlstorbahnhof zieht 2022 um

Zwar haben bereits vereinzelt Events am neuen Standort des Karlstorbahnhofs stattgefunden, die Fertigstellung des neuen Gebäudes ist allerdings erst für Ende des kommenden Jahres vorgesehen und somit kann der Umzug aus den Wänden in der Altstadt erst Anfang 2022 vollzogen werden. Im Nahversorgungszentrum haben sich dafür ein Supermarkt, mehrere medizinische Praxen und ein Orthopäde eingefunden. Einige wenige Büroflächen stehen allerdings noch zur Vermietung frei.

Der große Spielplatz im Nordwesten bildet einen der fünf Bereiche. Schon in wenigen Wochen soll dieser fertiggestellt werden. Eine Wand, die für den Lärmschutz sorgen soll, wurde schon im Mai 2019 gebaut und im Hinblick auf das Metropolink Festival, das am 6. August in Heidelberg beginnt, künstlerisch gestaltet worden. Doch nun sind endlich auch Skatebowl, Rutsche und Kletterfelsen so gut wie bereit zur freien Benutzung.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.07.2020