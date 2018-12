Mehr als ein trinkfester Hofnarr

Heidelberg.Eine Karnevalshochburg ist Heidelberg nicht – das wird den Narren in der Stadt am Neckar regelmäßig vorgehalten. Der Fasnachtsumzug durch die Innenstadt zieht zwar immer zahlreiche Besucher an und auch die Prunksitzungen in der Stadthalle sind eine feste Tradition. Doch die närrischen Tage verlaufen im Vergleich zum Rheinland oder den alemannischen Hochburgen für die meisten Einwohner der

...