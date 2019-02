Mehr Menschen ohne Job

Heidelberg.Für den Arbeitsmarkt war es ein eher milder Jahreswechsel. Zwar stieg von Dezember auf Januar die Zahl der arbeitslosen Menschen um knapp 900 auf 13 984. Aber die Arbeitslosenquote liegt um 0,5 Prozentpunkte unter dem vom Januar vor einem Jahr.

Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Erwerbslosigkeit jetzt um 1255 Arbeitslose niedriger, betont Wolfgang Heckmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Heidelberg.

Waren zum Jahreswechsel 2017/18 noch 1150 Menschen arbeitslos geworden und lag die Quote bei 4,1 Prozent, so liegt die Quote nun bei 3,7 Prozent. „Das Jahresende, an dem viele Arbeitsverträge enden und die Winterarbeitslosigkeit sind in diesem Jahr nicht so stark ausgefallen“, analysiert Heckmann. „Im neuen Jahr steht uns mit dem Förderinstrument ,MitArbeit’ eine neue Möglichkeit zur Verfügung, langzeitarbeitslosen Menschen Teilhabechancen zu ermöglichen“, blickt er optimistisch voraus. „Unternehmen, die solchen Langzeitarbeitslosen eine Anstellung geben, profitieren von Unterstützung. Wir hoffen dabei auf die Unternehmen in der Region“, betont Heckmann.

Die Unterbeschäftigung belief sich im Januar auf 18 844, also 522 mehr als im Vormonat und 1399 weniger als vor einem Jahr. In der Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) werden neben den registrierten Arbeitslosen auch die Personen gezählt, die etwa an entlastenden Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik teilnehmen. Die Zahl der Arbeitslosen im Bereich der Arbeitslosenversicherung (SGB III) ist gegenüber Dezember um 582 auf 6468 gestiegen. miro

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.02.2019