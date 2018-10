Mehr Sozialarbeit an Gymnasien

Heidelberg.Die Anzahl der Unterrichtsstunden von Schulsozialarbeitern an Heidelberger Gymnasien wird sich ab dem 1. Januar 2019 verdoppeln. Das hat der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Demnach wird künftig an jedem Gymnasium eine Fachkraft mit einer 75-Prozent-Stelle im Einsatz sein. Daneben stimmten die Stadträte für die Fortführung der Schulsozialarbeit im bisherigen Umfang an allen anderen Schularten bis Ende 2020. Das präventive Angebot der Jugendhilfe wird in Heidelberg seit 2002 angeboten, seit 2015 flächendeckend an allen Schularten. Pro Jahr investiert die Stadt rund 1,8 Millionen Euro. red

