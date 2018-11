Mehr Streifen und „Kümmerer“

Heidelberg.Mit einem Bündel von Maßnahmen will die Stadt Heidelberg gegen nächtliche Lärmbelästigungen in der Altstadt vorgehen. Das Paket hat der Gemeinderat im Juli neben den neuen, liberaleren Sperrzeiten für das vor allem bei Studenten beliebte Ausgehviertel beschlossen. Dadurch soll in den Gassen und Straßen im Sinne der Anwohner mehr Ruhe einkehren. Diese hatten Ende September eine Klage beim

...