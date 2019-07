Mehrere Einbrüche

Heidelberg.Drei Einbrüche innerhalb kurzer Zeit beschäftigen die Polizei in Heidelberg. Wie die Beamten mitteilten, verschafften sich die Täter in der Nacht zum Sonntag Zutritt zu zwei Gaststätten und zum Tiergartenschwimmbad im Neuenheimer Feld. Demnach überwanden die Einbrecher zunächst den Zaun des Bades und gelangten so auf das Gelände. Am Restaurant im Eingangsbereich schlugen sie eine Scheibe ein. Drinnen durchwühlten sie die Schränke und nahmen zwei Tablet-PCs mit. Auch die Büros des Bades wurden durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Der dritte Einbruch ereignete sich in einem Lokal in der Tiergartenstraße. Dort fehlte die Kasse mit einem unbekannten Geldbetrag. Hinweise unter Telefon 06221/4 56 90. jei

