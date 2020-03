Mehrtägige Zwangspause

Heidelberg.Wegen Bauarbeiten auf der Zufahrtsstraße hat das Sternerestaurant „Oben“ im Alten Kohlhof in den vergangenen Tagen seinen Betrieb einstellen müssen. Entgegen einer Ankündigung der Stadt sei das Grundstück auch zu Fuß nur äußerst eingeschränkt erreichbar gewesen, ärgert sich Inhaber Michael Hofbauer. „Ein Restaurantbetrieb ist unter diesen Umständen nicht möglich. Der Zugang ist teil- und zeitweise knöcheltief mit Erdschlamm bedeckt, so dass gefahrloses Passieren nicht möglich ist“, schrieb er vergangene Woche an die Verwaltung. Anlieferung für das Restaurant und Müllentsorgung seien ebenfalls unmöglich. Die Arbeiten würden nur sehr stockend voranschreiten.

Auf Anfrage dieser Redaktion räumt die Stadt Probleme im Ablauf ein. „In der Tat war die Erreichbarkeit des Restaurants zu Beginn der Bauarbeiten letzte Woche stärker eingeschränkt, bedingt durch die Witterung und die anfänglich schwierige Koordination der Gewerke“, teilt eine Sprecherin mit. „Wir haben aber in Abstimmung mit der Baufirma und mit den Betreibern die Situation vor Ort verbessern können.“ So sei das „Oben“ mittlerweile wie angekündigt fußläufig erreichbar, auch die Anlieferung sei inzwischen sichergestellt. Das Restaurant werde am Mittwoch wieder öffnen, bestätigt auch Hofbauer auf Nachfrage. „Der Graben, der uns von der Außenwelt abgeschnitten hatte, ist provisorisch geschlossen worden.“

Trotz der witterungsbedingten Schwierigkeiten sei die Gesamtmaßnahme noch im Zeitplan, betont die Rathaussprecherin. „Bis Ende Juni sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.“ Ziel ist die Verbesserung der Straßenentwässerung und die Verlegung von Kabelanschlüssen.

Um negative Auswirkungen einer Baustelle auf einen Betrieb abzumildern und „Härten auszugleichen“, gebe es den Heidelberger Baustellenunterstützungsfonds. Dieser sei eine freiwillige Leistung der Stadt. Ausgezahlte Zuschüsse dienten als „Überbrückungshilfe“, bis die Geschäftstätigkeit wieder normal weitergeführt werde, so die Sprecherin. Betriebe könnten diese Leistung beim Amt für Wirtschaftsförderung beantragen.

