Meitner-Preis für Blaum

Heidelberg.Professor Klaus Blaum (Bild oben) vom Heidelberger Max-Planck-Institut (MPI) für Kernphysik ist diesjähriger Träger des prestigeträchtigen Lise-Meitner-Preises. Nach einer Mitteilung des Instituts vom Mittwoch erhält Blaum die Auszeichnung mit Björn Jonson von der Chalmers Universität Göteborg und Piet van Duppen von der KU Leuven unter anderem für „die präzise und systematische Erforschung der Eigenschaften von Kernen weit jenseits der Stabilität“.

Die Europäische Physikalische Gesellschaft verleiht den Lise-Meitner-Preis alle zwei Jahre für herausragende Arbeiten. Er ist die höchste europäische Auszeichnung auf dem Gebiet der Kernphysik. Blaum leitet seit 2007 als Direktor am MPI für Kernphysik die Abteilung „Gespeicherte und gekühlte Ionen“. 2019 wurde er als auswärtiges Mitglied der Physikklasse in die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften aufgenommen.

Eine andere Ehre wurde Professor Manfred Lindner (Bild unten) zuteil. Der Rat der „American Association for the Advancement of Science“ hat den Direktor am Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg zum „Fellow“ gewählt, um seine „herausragenden Beiträge sowohl zur theoretischen als auch experimentellen Teilchenphysik“ zu würdigen. Normalerweise wird die Auszeichnung beim Jahrestreffen verliehen, dieses Jahr virtuell. sal

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.11.2020