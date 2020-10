Mensa bietet vegane Kost

Eine Woche lang werden vegane Gerichte aufgetischt. © Studierendenwerk Heidelberg

Heidelberg.Der Weltvegantag zu Beginn des Novembers gibt den Startschuss für die „Vegan Taste Week“ beim Studierendenwerk Heidelberg: Vom 2. bis zum 6. November kann man in den Mensen zwischen Heidelberg und Heilbronn täglich neue vegane Kreationen probieren. Die in Kooperation mit der Albert Schweitzer Stiftung konzipierte kulinarische Aktion soll zeigen, wie vielseitig vegane Ernährung sein kann, teilt das Studierendenwerk Heidelberg mit. So werden Küchenklassiker wie Spaghetti bolognese, Chili oder Züricher Geschnetzeltes „fleischlos neuinterpretiert“. Daneben gibt es wie gewohnt weiter Fleisch. miro

