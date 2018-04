Menschen mit Musik erreicht

Anzeige

Heidelberg.Dem Menschen sei oft mehr möglich, als er glaube, findet Harald Pfeiffer. Mit einem Verweis auf den Schweizer Pädagogikpionier Heinrich Pestalozzi versuchte der Theologe und Musikwissenschaftler, sein eigenes Wirken zu erklären. Für sein jahrzehntelanges Engagement ist er jetzt im Heidelberger Rathaus mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Im Großen Saal heftete ihm Peter Hauk, Landesminister für Verbraucherschutz und den ländlichen Raum, den Orden ans Revers. Die Plätze in den vorderen Reihen waren für einen großen Familienanhang frei gehalten, zu dem auch Haralds Bruder Joachim gehörte, der sich als Solotrompeter an einem vorhergehenden Konzert in der Jesuitenkirche beteiligte.

In der Laudatio nannte Oberbürgermeister Eckart Würzner die Musik und den Glauben als wesentliche Antriebe für Harald Pfeiffers berufliches und ehrenamtliches Engagement. Damit habe er den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Heidelberg gestärkt. So brächten etwa seine Themengottesdienste Menschen zusammen, die sich wegen ihrer verschiedenen Glaubensrichtungen sonst „wenig zu sagen“ hätten. Dies helfe, Vorurteilen und Fremdenhass vorzubeugen.

Ältestes von acht Kindern Harald Pfeiffer wurde 1942 als ältestes von acht Kindern in der preußischen Provinz Posen geboren. Nach dem Abitur in Hildesheim ging er zum Studium der Theologie und Musikwissenschaft nach Heidelberg. Von seiner ersten Pfarrstelle in Walldorf wechselte er 1985 zur SRH nach Heidelberg. Auf deren Hochschulcampus im Stadtteil Wieblingen leitet und organisiert er noch heute ehrenamtlich Gottesdienste. Für sein öffentliches Wirken als Publizist, Musiker und Seelsorger erhielt er 2014 die Bürgerplakette der Stadt Heidelberg sowie 2017 die Ehrenmedaille der SRH. Im Großen Rathaussaal verlieh ihm der Landesminister für Verbraucherschutz und den ländlichen Raum, Peter Hauk jetzt das Bundesverdienstkreuz.

Peter Hauk ergänzte, dass die musikalischen Initiativen Harald Pfeiffers, darunter instrumental begleitete Altstadtführungen, Bachchoräle vom Rathausbalkon oder Trompetenkonzerte aus den Fenstern des Hotel Ritter am Marktplatz, ihren Teil zur Atmosphäre der Stadt beitrügen. Als Pfarrer, der sich um die Ökumene bemühe und sogar Straßenmusiker zur Mitgestaltung seiner Gottesdienste einlade, sei Harald Pfeiffer außerdem ein Vorbild für die Amtskirche, die sich mehr von ihren institutionellen Strukturen lösen müsse. Für ein solches, die kommunale Gesellschaft prägendes Engagement könne der Staat nur den Rahmen schaffen.