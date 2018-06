Mercedes rutscht Böschung hinab

Anzeige

Heidelberg.Ein Fahrfehler war möglicherweise der Grund für einen Unfall in Heidelberg-Ziegelhausen. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, wollte ein 78-Jähriger an einer Kreuzung rechts abbiegen. Er verwechselte aber offenbar Brems- und Gaspedal und beschleunigte seinen Wagen. Der Mercedes durchbrach am Samstagmorgen auf der gegenüberliegenden Seite einen Zaun, rutschte das abschüssige Grundstück hinunter und kam auf der Seite zum Liegen. Die beiden Insassen konnten sich nicht selbst befreien, weswegen Einsatzkräfte der Feuerwehr das Dach entfernen mussten. Beide hatten offenbar Glück im Unglück: Sie erlitten einen Schock, kamen aber mit leichten Verletzungen davon. Den Schaden schätzt die Polizei auf 20 000 Euro. fab (Bild: Priebe)