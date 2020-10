Mercedes-Sterne abgerissen und Autoteile festgeklebt

Heidelberg.Unbekannte haben im Heidelberger Stadtteil Neuenheim in der Lutherstraße fünf geparkte Fahrzeuge beschädigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag die Mercedes-Sterne von vier Mercedes-Benz abgerissen und an einem Dacia die Scheibenwischer festgeklebt sowie das Schloss der Fahrertür mit Klebstoff aufgefüllt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 06221 45690 zu melden.

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.10.2020