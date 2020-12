Methner sagt Adieu

Rosemarie Methner (Mitte) beim Abschied. © Evangelische Kirche

Heidelberg.Nach 33 Jahren als „Gelbe Dame“ in der Thoraxklinik ist Rosemarie Methner im Alter von 81 Jahren feierlich mit einem Gottesdienst in der Rohrbacher Melanchthonkirche aus ihrem Ehrenamt verabschiedet worden. „Zuhören, Dasein, Aushalten, Wut abbekommen, fröhliche Gespräche, herzhaftes Lachen, Stille, Schweigen, vielleicht auch verwundert sein“ – all das habe dazu gehört in dieser Zeit, sagte Pfarrerin Birgit Wasserbäch zum Abschied. Als Urgestein der Ehrenamtlichen im Besuchskreis in der Thoraxklinik habe Rosemarie Methner diese Herausforderungen über die Jahrzehnte hin gelebt. In vielen Ausnahmesituationen habe sie Menschen Kraft gegeben.

Beliebt bei den Patienten

„Sie war sehr beliebt bei unseren Patienten und hat sich immer für unsere Station engagiert“, berichtet Schwester Elisabeth Bansamir, die 44 Jahre die Station 10 in der Thoraxklinik geleitet hat. Gemeinsam hätten sie „viele wunderbare Dinge auf die Beine gestellt“. Rosemarie Methner blickt mit Dankbarkeit und Freude auf ihr Engagement zurück: „Ich bin immer gerne zu den Patienten gegangen. Und wenn es manchmal schwer war, dann habe ich mich auf mein Rad gesetzt und das Schwere weggestrampelt“, erzählt die 81-Jährige. Kraft gegeben habe ihr auch ihr Glaube und die Kirchenmusik. Nun wolle sie noch mehr Zeit mir ihrem Mann verbringen. sal

