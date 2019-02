Mindestens 700 Schüler demonstrieren für Umweltschutz

Heidelberg.Nach einer Zwangspause sind gestern in Heidelberg wieder Schüler bei „Fridays for Future“ (zu Deutsch: Freitage für die Zukunft) auf die Straße, um gegen den Klimawandel und für mehr politisches Engagement zum Schutz der Umwelt zu demonstrieren. 700 Jugendliche versammelten sich laut Polizei vor der Stadtbücherei und zogen durch die Post-, Sofien- und Hauptstraße bis hin zum Marktplatz. Der Veranstalter sprach von 800 Teilnehmern. Unterwegs skandierten sie Sprüche wie „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut“. Unter die Schüler mischten sich auch Eltern, die Hüte aufhatten. Ihr Motto: „Behütet die Erde!“ In den vergangenen Wochen waren die Demonstrationen in Heidelberg untersagt worden, wenn keine explizite Freigabe der Schule vorlag. the

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.02.2019