Miramar-Sauna in Flammen

Weinheim.Große Aufregung am Mittwochmorgen: Gegen 8.45 Uhr ist in einer Sauna im Außenbereich des Miramar ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr bekommt die Flammen schnell in den Griff. Wie die Geschäftsleitung des Freizeitbads in einer Pressemitteilung schreibt, fiel die kleine Aqua-Viva-Sauna den Flammen zum Opfer. Niemand sei verletzt worden.

Zum Brandzeitpunkt hatte das Miramar noch nicht geöffnet. Geschäftsführer Marcus Steinhart sagt: „Niemand kam zu Schaden, das ist für mich erstmal die Hauptsache. Zur Feststellung der Brandursache vertrauen wir auf die Ermittlungen der Polizei.“ Die Schadenshöhe dürfte bei rund 20 000 Euro liegen. Die Polizei war zunächst von einem Schaden in Höhe von 30 000 Euro ausgegangen. Wie die Geschäftsleitung mitteilt, kann der Betrieb ohne Einschränkung stattfinden.

Anfang Mai 2015 war schon einmal ein Feuer auf dem Miramar-Gelände ausgebrochen. Damals war die Steinofensauna betroffen. Saunabrände sind nicht ungewöhnlich. Ralf Mittelbach, Abteilungskommandant der Feuerwehr Weinheim, sagt: „Eine Sauna ist eben eine Brandquelle. Wir wurden in den vergangenen Jahren immer wieder zu Saunabränden, auch in Privathaushalten, gerufen. shy (Bild: Priebe)

