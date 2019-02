Mirow an der Spitze

Heidelberg.Bei der Kommunalwahl am 26. Mai wird auch der Heidelberger Gemeinderat gewählt. Einen „ambitionierten Wahlkampf mit den Themen Soziales, Ökologie und Wohnen“ kündigt die Heidelberger Linke an. „Heidelberg ist weit mehr als Schloss, Bismarckplatz und Untere Straße. Heidelberg muss eine Stadt für alle werden“, formuliert die Landesvorsitzende der Linken, Gemeinderätin Sahra Mirow (35): „Als eine Partei der Solidarität wollen wir uns besonders auch für die Menschen in den abgelegenen und stigmatisierten Stadtteilen einsetzen.“ Sie führt mit Bernd Zieger (50) die Kommunalwahlliste an, die jetzt vorgestellt wurde. Auf Platz drei bewirbt sich Florian Lamade (25) um einen Platz im Gemeinderat; Zara Kiziltas (19) folgt auf Platz vier.

Die weiteren Kandidaten sind: Sarah Kindsvogel (26), Jochen Wier (27), Estela Scipioni (63), Harald Stierle (69), Imke-Veit Schirmer (58) , Fabian Giese (27), Chrysoula Drossa (21), Leonhard Späth (21), Karin Sledge (42), Markus Jakovac (44), Faiza Jerby (55), Wolfgang Vogt (36) , Hannah Ferner (36), Alexander Hummel (29), Lisa Glasner (27), Wolf-Rüdiger Branscheid (54), Viktoria Fahrenkamp (27) Hans-Dieter von Westernhagen (54), Said Aron Khantour (28), Thomas Hehn (54), Gunhilde Polack-Kuhlbrodt (59), Nicolas Weber (21), Peter Johann (71) , Gerhard Lotze (62), Felix Kluge (32) , Yannick Bock (25), Michael Waldi (39), Paul Eckartz (27), Detlef Thiel (46) , Anthony Pollmann (20), Joachim Fürgut (60), Florian Friedrich (23), Kai Rüdiger Sehls (47), Andreas Tremml (35), Michael Berghoff (46), Fernando Unser (20), Sebastian Brütt (21), Julian Aßmann (20), Werner Georg (37), Wolf-Dietrich Wyrwas (74), Alexander Schorn (32), Max Hirsch (20), Henry Mahla (30) und Ursula Frede (66). Markus Jakovac und Nadia Slim sind Wahlkampfleiter. miro

