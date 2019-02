„Mission noch in vollem Gange“

Heidelberg.Es war ein leichter Abend für Alice Schwarzer. Mit überschlagenen Beinen saß sie im Krebsforschungszentrum in Heidelberg, das Publikum vor ihr – zu mehr als 90 Prozent weiblich – hatte sie von Beginn an auf ihrer Seite. Schwer sollte es für die Frauenrechtlerin auch gar nicht werden, wie Gero von Boehm feststellte. Es werde sicher kein Kampfgespräch, betonten beide einstimmig. Schwarzer war auf Einladung des Frauennetzwerkes Zonta in Heidelberg. Im Gespräch mit dem Autoren Boehm redete sie am Freitagabend über ihre eigene Geschichte, die der Frauenrechtsbewegung und über aktuelle gesellschaftliche Debatten.

Zunächst betonte Schwarzer, was die Frauenrechtsbewegung in Deutschland bereits alles erreicht habe: „Erst seit 1976 hat die Frau das Recht, berufstätig zu sein, das ist noch gar nicht lang her.“ Seitdem sei viel passiert, „Siebenmeilenstiefel“ hätten sie in Deutschland getragen, so Schwarzer.

„Mission erledigt?“, fragte Boehm und sorgte damit für Gelächter beim Publikum und bei Schwarzer. „Weit gefehlt“, entgegnete diese natürlich. Gewalt gebe es immer noch, das habe gerade die „#metoo-Debatte“ über sexuellen Missbrauch und Vergewaltigungen in der amerikanischen Filmbranche gezeigt. „Die Machtverhältnisse in einer Gesellschaft werden immer durch Gewalt zum Ausdruck gebracht, und bei dem Verhältnis der Geschlechter ist es nun einmal sexualisierte Gewalt“, erklärte Schwarzer.

Abhängigkeit gespürt

Wurzeln des aktuellen Problems sieht Schwarzer auch in der Pornografie, laut ihrer Definition sexuelle Lust mit Lust an Gewalt: „Pornografie wird heute schon den Kindern reingedrückt, und das prägt diese natürlich.“ Bei all den Fortschritten der Frauenrechtsbewegung: Porno und seine Verfügbarkeit seien ein großer Rückschlag.

Es folgte ein Streifzug durch die Geschichte des deutschen Feminismus: von Louise Otto-Peters, die 1848 das erste Mal das Frauenwahlrecht gefordert habe, über die erste große Frauenrechtsbewegung in den 1880er Jahren bis hin zur ersten Wahl mit Frauenbeteiligung im Jahr 1919, als Frauen laut Schwarzer zu 95 Prozent wählen gingen.

Auch über ihre eigene Geschichte redete Schwarzer an diesem Abend viel: Wie sie nach dem Krieg von ihrem Großvater erzogen wurde, während ihre Großmutter sich politisch engagierte. Wie sie in der Tanzschule, als die Herren eine Frau auffordern sollten, zum ersten Mal die Abhängigkeit der Frau vom Mann gespürt habe.

Doch auch über das Heute sprach Schwarzer. Den „politisierten Islam“ beschrieb sie als „neue Spielart des Faschismus der 1930er Jahre.“ Schwarzer sei sich sicher: Bundeskanzlerin Angela Merkel werde darüber stolpern und Annegret Kramp-Karrenbauer als ihre Nachfolgerin im Amt als CDU-Chefin in dieser Hinsicht eine 180-Grad-Wende vollziehen.

In einer anschließenden Fragerunde bezog Schwarzer auch zu einem Thema Stellung, dass sie bisher vermieden hatte: die Parität: „Das ist nicht unheikel. Denn auch andere Bevölkerungsgruppen, etwa Junge, Alte oder Muslime, könnten dann ebenso die Quote fordern, das muss zu Ende gedacht werden.“ Es sei aber wichtig, die Verantwortlichen für einen größeren Frauenanteil in die Pflicht zu nehmen. Mit Blick auf das Paritätsgesetz zur Brandenburger Landtagswahl sagte sie: „Wir müssen sehen, wie das genau läuft.“

Auch zum Reizthema sexuelle Gewalt unter Flüchtlingen nahm Schwarzer Stellung. So müssten die Männer, die zu uns kämen, „die 1000 Kilometer, die sie zu Fuß gelaufen sind, jetzt auch im Kopf machen.“ Dabei müsse man sie aber auch mit passenden Strukturen unterstützen.

Nach rund eineinhalb Stunden Diskussion war der Abend vorbei, und Alice Schwarzer verließ unter Applaus des Publikums die Bühne. Es bleibt ihr Credo: Alle Menschen sind gleich, das Geschlecht unterscheide sie nur insofern voneinander, wie es auch die Haarfarbe oder Größe tut.

