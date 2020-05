In diesen Saal bringen Beschuldigte oft nicht nur einen, sondern gleich mehrere Verteidiger mit. Das war am Mittwoch anders: Acht der neun Angeklagten teilten sich einen Verteidiger. Ein ungewöhnliches Bild. Aber es sagt viel aus über die Personen und das, was sie umtreibt. Teilen und gemeinsam etwas zu erreichen scheint den Aktivisten offenbar wichtiger als vorrangig die eigene Haut zu retten.

Mit Flashmobs und Sitzstreik wollen die Aktivisten der Klimaschutz-Initiative „Extinction Rebellion“ die Welt wachrütteln – bevor es mit der Erde endgültig zu Ende geht. Absolute Gewaltfreiheit ist dabei nach eigenen Angaben das wichtigste Prinzip. Von der Straße getragen zu werden, dürfte haarscharf dran vorbeischrappen. Aber wer nur mit Wattebäuschen wirft, wird kaum wahrgenommen.

Das Urteil birgt indes eine Gefahr: Was „gute“ Demonstranten dürfen, wollen möglicherweise auch andere. Eine heikle Gratwanderung. In diesem speziellen Fall aber vor allem eine Entscheidung mit Augenmaß.

