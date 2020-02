Mit Ausdauer- und Krafttraining gegen den Krebs

Als bei der Heidelbergerin Ursula Kiepe ein bösartiger Knoten in der Brust entdeckt wird, verändert das ihr Leben. Doch die damals 59-Jährige gibt nicht auf und sagt dem Krebs den Kampf an. Ihre Waffe ist der Sport.

Ursula Kiepe tritt in die Pedale. 100 Watt, 105, 110 schließlich 115. Ihre Gesichtshaut hat sich gerötet, erste kleine Schweißperlen bilden sich auf der Stirn. Ein Handtuch liegt über ihrem Nacken. Mit dem Ende tupft sich die 60-Jährige den Haaransatz. 45 Minuten kämpft sie im Sportraum des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg gegen den Widerstand des Ergometers – und gegen den Krebs.

Sieben Frauen und Männer haben an diesem Abend den Weg in den Sportraum gefunden. Sie alle sind oder waren bis vor kurzem Krebspatienten in Heidelberg. Ein Mann trainiert auf einem der Rudergeräte, eine ältere Frau steht auf einer Vibrationsplatte. Andere üben mit Gewichten und Gymnastikbändern. Trainer Jean-Luc Paratte geht von Patient zu Patient, gibt Tipps, zeigt Übungen.

„Ich glaube, dass der Sport maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass es mir vergleichsweise gut geht“, sagt Ursula Kiepe. Vor zwei Jahren erhielt die Heidelbergerin die Diagnose Brustkrebs. Ein aggressiver Tumor. Von einem Tag auf den anderen veränderte sich ihr Leben. Vorher unterrichtete sie als Dozentin angehende Dolmetscher, genoss ihre Rolle als Großmutter. Doch plötzlich stehen Chemotherapie, Operation, Bestrahlung an.

Schon kurz nach der Diagnose hört die damals 59-Jährige von einer Studie namens „Benefit“ am NCT. Diese untersucht, wie sich Sport auf die Nebenwirkungen einer Chemotherapie bei Brustkrebspatientinnen auswirkt. Kiepe beschließt mitzumachen und wird per Losverfahren der Gruppe „intensives Ausdauertraining“ zugeteilt. Andere absolvieren ein Krafttraining, eine Vergleichsgruppe bleibt sportlich inaktiv und dokumentiert körperliches und seelisches Befinden.

Die Nebenwirkungen können heftig sein. „Viele Patienten leiden unter Depressionen, Ängsten und starker Müdigkeit, dem Fatigue-Syndrom“, erklärt Joachim Wiskemann (kleines Bild), Leiter der Arbeitsgruppe Onkologische Sport- und Bewegungstherapie am NCT. Dazu kommen oft Haarausfall. Muskelabbau, Abnahme der Knochendichte und sensorische Störungen an Händen und Füßen sind ebenfalls typisch. Auch Ursula Kiepe geht es während der Behandlung nicht gut, ihre Haare fallen aus, sie leidet unter Übelkeit. „Aber es war nicht so schlimm wie befürchtet, ich hatte zum Beispiel kein Fatigue“, berichtet sie und senkt ein wenig die Wattzahl des Ergometers, um nicht außer Puste zu geraten. „Und ich war während der gesamten Dauer der Chemotherapie in der Lage, zum Sport zu gehen.“

Strammes Gehen im Wald

Obwohl die Heidelbergerin früher ein Sportmuffel war, hält sie das Programm der Benefit-Studie durch: zweimal pro Woche intensives Ausdauertraining auf dem Ergometer, Puls und Wattzahl werden vorgegeben, die Anforderungen steigen schnell. Dazu kommt einmal wöchentlich ein 45-minütiges „mäßig anstrengendes“ Ausdauertraining nach Wahl. Ursula Kiepe entscheidet sich für strammes Gehen im Wald.

Die positiven Auswirkungen von Bewegung auf die Gesundheit geraten immer stärker in das Blickfeld von Krebsforschern und -medizinern. Darüber freut sich auch Trainer Jean-Luc Paratte. „Sport ist so wichtig für sie“, sagt er und wendet sich einer Patientin zu, die an diesem Tag das erste Mal dabei ist. Ihre Handflächen sind dunkelrot – das Hand-Fuß-Syndrom, eine Nebenwirkung der Chemotherapie. Paratte führt die Patientin zu einem dunkelblauen dicken Luftkissen. Vorsichtig steigt sie darauf, sucht ihre Balance und macht schließlich Kniebeugen. „Studien zeigen, dass Gleichgewichtsübungen die Symptome von Polyneuropathien lindern können“, sagt Paratte. Auch dabei handelt es sich um eine Nebenwirkung der Behandlung. Hand- und Fußflächen kribbeln, fühlen sich taub an, das Gehen wird erschwert. „Es ist so hilfreich, hier kompetente Ansprechpartner zu haben“, sagt Ursula Kiepe, die zugehört hat. „Ich habe ständig Fragen, aber Jean-Luc weiß immer eine Antwort.“

„Wirkt wie ein Medikament“

Inzwischen gibt es zahlreiche Studien, die die positiven Auswirkungen von Bewegung belegen. „Ganz laienhaft lässt sich sagen: Sport wirkt wie ein Medikament“, sagt Programmleiter Joachim Wiskemann. „Natürlich ist er keine Alternative zur herkömmlichen Therapie, aber er ist meiner Meinung nach genau so wichtig“, betont er. So senkt Bewegung bei Gesunden das Risiko, Krebs zu bekommen. Und bei Erkrankten reduziert er die Gefahr von Rückfällen und Metastasen. „Angesichts der Studienlage gehen wir heute davon aus, dass Sport das Sterberisiko von Krebspatienten um 20 bis 40 Prozent senken kann“, sagt Wiskemann.

Diese Zahlen sind es, die Ursula Kiepe immer wieder ins Sportstudio treiben. „Wenn ich mal keine Lust habe, sage ich mir: ,Du willst kein Rezidiv, also los!’“, lacht sie. Auch dass man andere Menschen in ähnlichen Situationen trifft, sich mit Rat und Tat zur Seite steht und Freundschaften schließt, gefällt ihr. „Das ist fast wie in einer Selbsthilfegruppe.“

Auch wenn die Teilnahme an der Benefit-Studie für Ursula Kiepe mit Abschluss der Chemotherapie beendet war: Der Sport ist für sie zum festen Bestandteil ihres Lebens geworden. Mittlerweile treibt die Heidelbergerin fünf Mal die Woche Sport – zweimal Ausdauer- und zweimal Krafttraining. Dazu geht sie in das Fitnesscenter von Onko-Aktiv. Das Netzwerk wurde vom NCT ins Leben gerufen, Menschen mit oder nach Krebs erhalten dort ein systematisches Training durch speziell geschulte Mitarbeiter. Außerdem läuft sie weiterhin einmal die Woche strammen Schrittes durch den Wald. „Nach meiner Familie hat Sport inzwischen den zentralen Stellenwert in meinem Leben“, sagt Kiepe.

Wie Sport genau wirkt, bleibt Gegenstand der Forschung. Doch schon jetzt ist eindeutig belegt, dass Bewegung das Herz-Kreislauf-System stärkt, die Lungenfunktion verbessert und zum Muskelaufbau beiträgt. Die Knochendichte steigt und auch das Immunsystem wird nachweislich gestärkt. Eine wichtige Rolle spielt Wiskemann zufolge auch die Reduktion von Körperfett. „Fett, vor allem Bauchfett in der Nähe der Organe, treibt die Entzündungswerte hoch, außerdem bildet es Hormone, die bei Brustkrebs nach der Menopause häufig eine Rolle spielen“, erklärt Wiskemann. Dazu komme, dass Bewegung die medikamentöse Therapie „auf mannigfaltige Weise“ verbessert. So erhöht Sport die Durchblutung, wodurch Medikamente besser zu den Tumorzellen gelangen. Da auch die Nebenwirkungen verringert werden, muss die Therapie seltener reduziert oder gar abgebrochen werden. Auch das erhöht die Chancen auf Heilung.

Für Ursula Kiepe spielen aber noch weitere Faktoren eine Rolle, erzählt sie. „Der Sport gibt einem in einer Zeit, in der man sich total machtlos, hilflos, ausgeliefert fühlt, das Gefühl von Selbstwirksamkeit.“ Auch die Zeit nach Abschluss der Therapie sei für die Psyche nicht einfach. „Man steht allein mit seiner Angst vor einem Rückfall oder Metastasen da. Der Sport gibt mir das Gefühl, dass ich selbst etwas aktiv dagegen tun kann.“

Leitlinie wird erarbeitet

Für Sportwissenschaftler Wiskemann steht fest: Alle Krebspatienten sollten in ihrer Region Zugang zu einer Bewegungstherapie durch speziell geschulte Trainer erhalten. Derzeit arbeitet das NCT daran, das in der Metropolregion ins Leben gerufene Netzwerk Onko-Aktiv auch auf andere Regionen zu übertragen. Hamburg, Frankfurt, Coburg und Kiel sind bereits dabei, weitere Tumorzentren haben Interesse bekundet.

Ebenfalls in der Entwicklung: eine medizinische Leitlinie für Sport in der Krebstherapie. Diese würde Ärzten vorgeben, wie sie ihre Patienten mit Blick auf Bewegung beraten. Wiskemann, der mit der Koordination der Leitlinie betraut ist, gibt sich zuversichtlich: „In drei Jahren müsste sie vorliegen.“ Das würde die Rolle von Bewegung als Therapie stärken, Abrechnungsmöglichkeiten mit den Krankenkassen dürften folgen.

Die 45 Minuten auf dem Ergometer sind vorbei. Ursula Kiepe richtet sich auf, die Pedale drehen sich langsamer, kommen zum Stillstand. Die 60-Jährige steigt ab und legt sich auf eine Matte. Sie winkelt ein Bein an, legt das zweite quer darüber und macht Dehnübungen. Doch übermorgen geht es weiter. „Es geht ja schließlich um mein Überleben.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.02.2020